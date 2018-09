Nations League, doppio Eriksen e la Danimarca batte 2-0 il Galles

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è appena conclusa la seconda ed ultima partita di Lega B di Nations League prevista per oggi. Nell'incontro valevole per il gruppo 4, la Danimarca ha esordito al meglio nella manifestazione, battendo 2-0 il Galles grazie alla doppietta di un ispiratissimo Eriksen e prendendosi la leadership, a pari proprio con Bale e compagni ma con una gara in meno, del raggruppamento. Di seguito la classifica:

Danimarca 3

Galles 3*

Irlanda 0

*= una partita in più