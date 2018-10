Nations League, la Russia batte 2-0 la Turchia e stacca tutti nel girone

© foto di Imago/Image Sport

La Russia coglie un'importante vittoria in Nations League, regolando 2-0 allo stadio Fist di Sochi la Turchia nell'incontro valevole per il gruppo 2 di Lega B. Un gol per tempo basta a regalare la vittoria finale agli uomini di Cercheshov: a segno Neustadter nel primo e Cheryshev nel corso della ripresa. Il successo permette ai russi di staccarsi di ruota la compagine turca nella classifica. Ecco la graduatoria del gruppo 2 di Lega B in Nations League:

Russia 7, Turchia 3, Svezia* 1.

*= una partita in meno.