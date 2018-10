Nations League, le formazioni ufficiali di Israele-Albania: Hysaj dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 20,45 scendono Israele e Albania scendono in campo al Turner Stadium per il loro incontro di Lega C, gruppo 1, di Nations League. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con il ct albanese Panucci che sceglie ben quattro calciatori oggi in Italia ed un ex quale Basha:

Israele (3-5-2): Harush; Yeini, Tibi, Ben Harush; Dasa, Peretz, Natcho, Kayal, Twatha; Dabbur, Hemed.

Albania (3-5-2): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Mavraj; Memushaj, Uzuni, Basha, Xhaka, Binaku; Balaj, Grezda.