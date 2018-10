Nations League, le formazioni ufficiali di Lituania-Montenegro: Jovetic out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni di Lituania-Montenegro, partita che inizierà alle ore 20,45 e che sarà valevole per il gruppo 4 di Lega C, nella quale non partirà dal 1' l'attaccante Stevan Jovetic, messo in panchina almeno inizialmente dal ct montenegrino:

Lituania (4-3-2-1): Setkus, Baravykas, Januskevskis, Klimavicius, Borovskij; Vorobjovas, Zulpa, Slivka; Cernich, Novikovas; Valskis.

Montenegro (4-2-3-1): Petkovic; Stojkovic, Kopitovic, Simic, Tomasevic; Kosovic, Scekic; Vesovic, Ivanic, Jovovic; Mugosa.