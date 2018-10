Nations League, le formazioni ufficiali di Macedonia-Liechtenstein

© foto di Federico Gaetano

Alle 20.45 alla Nacionalna Arena Filip II Makedonski di Skopje scenderà in campo la Macedonia che ospiterà il Liechtenstein per la sfida di Nations League. I padroni di casa si schiereranno con un 4-2-4 con Nestorovski e Pandev in attacco mentre gli ospiti rispondono con un 4-1-4-1 e Hasler unica punta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MACEDONIA (4-2-4): Dimitrievski; Bejtulai, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardi, Elmas; Trajkovski, Pander, Nestorovski, Hasani.

LIECHTNSTEIN (4-1-4-1): Buchel; Göppel, Wieser, Kaufmann, Rechsteiner; Polverino; Yildiz, Buchel, Sele, Wolfinger; Hasler.