Nations League - League C, colpo della Scozia. Serbia sempre prima

Oltre all'Italia, nella giornata di oggi sono andate in scena diverse gare della League C di Nations League. Nel Gruppo 1 colpo della Scozia che vincendo in casa dell'Albania per 4-0 ha raggiunto Israele in testa alla classifica a sei punti e nell'ultima gara sfiderà proprio Israele in casa nello scontro determinante per la prima posizione.

Nel Gruppo 4 invece bene la Serbia che ha battuto 2-1 il Montenegro e ora ha due punti di vantaggio sulla Romania che invece ha battuto facilmente la Lituania e le due squadre nell'ultima giornata si giocheranno il primo posto: la Serbia affronterà in casa la Lituania e la Romania sarà di scena in casa del Montenegro.



NATIONS LEAGUE - LEAGUE C

GRUPPO 1

Israele 6, Scozia 6, Albiania 3



GRUPPO 4

Serbia 11, Romania 9, Montenegro 7, Lituania 0.