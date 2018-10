Nations League, Lega A: Francia ad un passo dai playoff. Germania ultima

© foto di Imago/Image Sport

Successo importante della Francia di Deschamps, che batte la Germania e vede vicinissimi i playoff di Nations League: a Rotterdam, contro l'Olanda, basterà un punto per confermare il primo posto. Nella sfida giocata a Parigi si mette in evidenza Griezmann con una doppietta, mentre il gol che aveva sbloccato la gara lo aveva firmato Kroos. Situazione di classifica molto complicata per la Germania, che continua nel suo periodo di poca brillantezza dopo il disastroso Mondiale di Russia. Di seguito risultato e classifica del Gruppo 1, l'unico a giocare stasera della Lega A:

Gruppo 1

Francia-Germania 2-1

(14' rig. Kroos (G), 62', 80' Griezmann (F))