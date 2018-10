Nations League, Lega B: tris Ucraina, il Galles si prende il primato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terzo successo su tre per l'Ucraina, davvero ad un passo dal primo posto matematico nel Gruppo 1 di Lega B di Nations League. Ko pesante dunque per la Repubblica Ceca, così come lo è quello dell'Irlanda, che cede al Galles, guidato da Wilson (sinistro da calcio piazzato da applausi) al sorpasso ai danni della Danimarca nel Gruppo 4. Di seguito risultati e classifiche dei Gruppi 1 e 4, per quanto riguarda la Lega B:

Gruppo 1

Ucraina-Repubblica Ceca 1-0

(43' Malinovsky)

CLASSIFICA

Ucraina 9

Repubblica Ceca 3

Slovacchia 0

Gruppo 4

Irlanda-Galles 0-1

(58' Wilson)