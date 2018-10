Nations League, Lega C: cade l'Albania in Israele, poker Montenegro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono concluse le altre due gare della serata. In League C Israele ha superato 2-0 l'Albania con le reti di Hemed e Saba. Da segnalare fra le file delle Aquile il debutto fra i grandi di Giacomo Vrioni, attaccante del Venezia in prestito dalla Samp. Il Montenegro espugna il campo della Lituania per 4-1 con la doppietta di Mugosa e i gol di Kopitovic e Zoric. Per i padroni di casa a segno nel finale Baravykas.

Gruppo 1

Israele 6

Scozia 3

Albania 3

Gruppo 4

Serbia 8

Montenegro 7

Romania 6

Lituania 0