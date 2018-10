Nations League, Lega C: Norvegia capolista, Slovenia ancora male

© foto di Insidefoto/Image Sport

Successo importantissimo per la Norvegia, che interrompe il cammino perfetto della Bulgaria e si porta in vetta alla classifica del Gruppo 3 di Lega C di Nations League. Stesso risultato dell'andata, stavolta per gli scandinavi, grazie al gol di Elyounoussi. Nell'altra gara altra figuraccia della Slovenia, che non va oltre l'1-1 contro Cipro e rimane fanalino di coda della classifica. Di seguito risultati e classifica del Gruppi 3, l'unico a giocare per quanto concerne la Lega C:

Gruppo 3

Norvegia-Bulgaria 1-0

(31' Elyounoussi)

Slovenia-Cipro 1-1

(37' Papoulis (C), 83' Skubic (S))