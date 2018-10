Nations League, Lega D: la Georgia è promossa. Vince ancora Gibilterra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano i primi verdetti dalla Nations League anche per quanto riguarda la Lega D. Nel gruppo 1 la Georgia vince in Lettonia (0-3) e viene promossa in C, mentre il Kazakistan supera agilmente Andorra per 4-0. Nel gruppo 4, altro successo per Gibilterra che batte in rimonta 2-1 il Lichtenstein, mentre l'Armenia ha la meglio della Macedonia con 4 reti. Di seguito risultati e classifiche dei Gruppi 1 e 4, per quanto riguarda la Lega D:

Gruppo 1

Kazakistan-Andorra 4-0 (21' Seidakhmet, 39' Turysbek, 61' aut. Gomes, 74' Murtazayev)

Lettonia-Georgia 0-3 (8' Kankava, 29' Gvilia, 61' Chakvetadze)

CLASSIFICA

Georgia 12

Kazakistan 8

Lettonia 2

Andorra 2

Gruppo 4

Armenia-Macedonia 4-0 (12' Pizzelli, 67' Movsisyan, 81' Ghazaryan, 90' Mkhitaryan)

Gibilterra-Liechtenstein 2-1 (15' Salanovic, 61' Cabrera, 66' Chipolina)