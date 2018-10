Nations League, Norvegia e Georgia ok. Armenia ko in casa, pari Lettonia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nelle sfide di Nations League delle 18 vincono Norvegia e Georgia. La squadra di Lagerback ha trovato la vittoria contro la Slovenia grazie alla rete di Selnaes arrivata poco prima dell'intervallo mentre la Georgia ha trionfato per 3-0 contro Andorra: doppietta di Vako e rete di Kankava. Solo un pareggio per la Lettonia che in casa non è andato oltre l'1-1 contro il Kazakistan mentre l'Amenia è stata sconfitta 1-0 da Gibilterra in casa.

NATIONS LEAGUE - SABATO 13 OTTOBRE

LEAGUE A

20.45 Olanda-Germania

LEAGUE B

Slovacchia-Rep. Ceca 1-2

20.45 Irlanda-Danimarca

LEAGUE C

Norvegia-Slovenia 1-0

20.45 Bulgaria-Cipro

LEAGUE D

Armenia-Gibilterra 0-1

Georgia-Andorra 3-0

Lettonia-Kazakistan 1-1

20.45 Macedonia-Liechtenstein