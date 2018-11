Nations League: poker Scozia in Albania. Vince anche la Romania

“Gennaio sarà un mercato dove qualche squadra cercherà di rinforzarsi, l’Inter per esempio sta individuando tanti profili giovani di grande valore”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Cagliari e Palermo, Nicola Salerno. In campionato la storia sembra...

Pescara, Repetto: "Al 70% faremo i play off. Pillon? Ha grandi meriti"

Pescara, in Serie C crescono i giovani Vitturini e Bunino

Pescara, Machin: "Spero che questa sia la stagione del salto in avanti"

Pescara, Leone: "A gennaio faremo poco. In cantiere delle uscite"

Crotone, per la mediana idea Coulibaly dell'Udinese

La Mantia: "Sogno la A col Lecce. Vorrei giocare in coppia con Cassano"

Pescara, Brugman: "Non dobbiamo pensare che siamo dei fenomeni"

Foggia, Camporese: "Voglio tornare in Serie A con questa maglia"

Brescia, Cellino su Tonali: "Non faccio cifre, è un grande talento"

Hellas Verona, i tifosi della Nord: "Venerdì non entreremo al Bentegodi"

Spezia, Marino: "Arrabbiati dopo Salerno. Benevento non in emergenza"

Spezia, 23 i convocati per la sfida contro il Benevento

Nesta: "Fortunato ad allenare una squadra di tradizione come il Perugia"

Brescia, Cellino sulla B a 19: "Non mi piace, vorrei 22 squadre"

Cosenza, amichevole in famiglia con sette reti

Ascoli, tripletta di Ardemagni in amichevole

Pescara, Del Sole: "Juve? Ho capito cosa fare per arrivare a certi livelli"

Perugia, Nesta: "Amichevole utile per evitare cali"

Benevento, i convocati di Bucchi per lo Spezia

Nella serata di Nations League, vincono facile Scozia e Romania. La squadra di McLeish ha battuto 4-0 l'Albania in trasferta alle reti di Fraser, Fletcher e la doppietta di Forrest mentre la Romania ha rifilato un 3-0 alla Lituania firmato da Puscas, Keseru e Stanciu. Ecco tutti i risultati di giornata:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy