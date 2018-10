Neuer: "Questo non è il Bayern, non creiamo nemmeno occasioni da gol"

© foto di J.M.Colomo

Brutto momento per il Bayern Monaco, sconfitto ieri 3-0 dal Borussia M'Gladbach. Manuel Neuer dopo la sconfitta ha ammesso che c'è qualcosa che non va: "Siamo partiti bene, abbiamo preso il primo gol dal nulla e non abbiamo trovato la strada giusta, non abbiamo avuto opportunità nette, abbiamo concesso il secondo e abbiamo dovuto inseguire. Puoi dire a tutti i giocatori ciò che vuoi, che sono motivati e hanno il giusto atteggiamento ma il secondo gol è stato un pugno in faccia, ha avuto un impatto su di noi. Volevamo giocare come all'inizio, abbiamo avuto le nostre possibilità nelle ultime partite, non siamo riusciti a concretizzarle, non abbiamo nemmeno creato queste occasioni contro il Borussia, questo non è il Bayern, e non è abbastanza ".