Newcastle, Benitez deluso: "Dobbiamo concretizzare ciò che creiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua senza vittorie il cammino del Newcastle in Premier League. La squadra di Rafa Benitez non è andato oltre lo 0-0 in casa del Crystal Palace e il tecnico spagnolo dopo la gara ha detto: "Un punto è un punto, mi aspettavo che avremmo concretizzato le nostre occasioni, ma non abbiamo fatto bene. Dobbiamo creare di più in queste situazioni: quando hai la palla davanti al portiere, dobbiamo segnare.

Abbiamo parlato di Wilfried Zaha durante la settimana, la squadra ha cercato di limitarlo e aiutare i terzini in difesa e ha fatto un buon lavoro. La nota positiva è il lavoro di squadra, l'unità e l'aiuto tra compagni".