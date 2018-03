Newcastle, Benitez: "Orgoglioso dei ragazzi, vittoria molto importante"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta di Liverpool, il Newcastle è tornato al successo battendo 3-0 il Southampton e facendo molto contento il tecnico Rafa Benitez: "Sapevamo che per noi era una gara importante, contro una squadra vicina a noi in classifica, dovevamo fare bene. I giocatori hanno iniziato bene, per l'intensità mostrata, il modo in cui hanno spostato il palla, è stato molto piacevole. Abbiamo segnato il secondo gol e avevamo bisogno del terzo per chiudere la gara. Abbiamo fatto un duro lavoro per ottenere il clean sheet e vedere lavorare così i propri giocatori, rende un manager orgoglioso".