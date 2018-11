Newcastle, Benitez: "Rondon sta facendo bene. Grande vittoria"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata. Spettacolo e gol fra SPAL e Cagliari. La gara delle 18 finisce 2-2 - Leggi la news, CLICCA QUI! Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Piatek vs. Milik,...

Fotonotizia - Genoa-Napoli sospesa per pioggia, le immagini dal campo

Bjelanovic: "Ruiz l'arma in più del Napoli. Pjaca bloccato"

Juventus, sei difensori sul taccuino di Paratici: non c'è Savic

Juventus, ultime di formazioni: col Milan Benatia e non Bonucci

Napoli, Davide Ancelotti: "Essere vice di mio padre non è tanto diverso"

Genoa, Juric amaro: "Col Napoli la sconfitta non ci stava"

Genoa, Kouamé: "L'acqua non ci ha aiutati. Esultanza per Drogba"

Piatek vs. Milik, uno 0-0 deludente. Ma brilla la stella di Kouamé

Sconcerti: "Juve favorita sul Milan, ma rossoneri in crescita"

Seconda vittoria consecutiva conquistata dal Newcastle che ha battuto 2-1 il Bournemouth. Dopo la gara Rafa Benitez ha elogiato Rondon, autore della doppietta decisiva: "Ha fatto bene. Sappiamo che deve migliorare la sua forma fisica, ma sta facendo davvero bene, sta lavorando sodo e i compagni lo devono sostenere. Abbiamo fatto molto bene in alcuni match ma questo è stato uno dei miglior. La mentalità e il modo in cui abbiamo lottato su ogni pallone sono stati buoni".

