Newcastle, l'owner Ashley a Benitez: "Devo ringraziarlo, spero rimanga"

Mike Ashley, proprietario del Newcastle, ha auspicato una permanenza dell'attuale allenatore Rafa Benitez sulla panchina dei Magpies in una nota ufficiale del club: "Voglio ringraziarlo pubblicamente per i miglioramenti visti in questa stagione. Rafa, come sempre, ha il mio sostegno e, contrariamente a quanto dicono molti media che mi descrivono come un cattivo dei film, continuerò ad assicurargli che ogni penny guadagnato dal club glielo metterò a disposizione. Spero vivamente che rimanga al Newcastle".