Neymar: "Il passaggio al PSG? Io non avrei pagato così tanto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Neymar ha parlato al sito Spox.com del suo trasferimento al PSG avvenuto la scorsa estate: "Non sono orgoglioso del costo del trasferimento, né di essere il giocatore più pagato della storia. Sono soldi e nient'altro, non posso farci nulla, personalmente avrei pagato meno per il mio cartellino. Come giocatore devi sempre mostrare chi sei e far valere te stesso, fare riferimento solo al costo del trasferimento non aiuta e non dice niente sulla tua reale qualità".