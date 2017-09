Nizza, il pres. Rivere: "Il Barcellona non ha voluto prendere Seri"

© foto di Federico De Luca

Nei giorni scorso Jean-Michel Seri aveva espresso tutta la sua delusione per non essere riuscito a trasferirsi al Barcellona, incolpando il Nizza per l'affare saltato. Tuttavia il presidente del club francese Jean-Pierre Rivère ai microfoni di Canal+ ha spiegato la sua versione dei fatti: "Mercoledì mattina (23 agosto) Julien Fournier (il direttore generale di Nizza) mi ha chiamato presto alle 9 del mattino e mi ha detto: 'Jean Pierre non capisco, ho appena ricevuto una chiamata del Barça, mi hanno che voglio fermarsi su Seri'. Nel pomeriggio Josep Bartomeu, un po' imbarazzato, mi ha detto: 'Jean-Pierre, questa è la prima volta che ci succede, i nostri tecnici hanno deciso di non acquistare Seri. Assolutamente non è un problema di denaro'. Giovedì mattina mi hanno confermato la loro intenzione e ho detto al Barcellona che mi aveva lasciato un giocatore con il contratto già pronto".