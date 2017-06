Nizza, il presidente esclude Ben Arfa: "Non possiamo permettercelo"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Niente ritorno al Nizza per Hatem Ben Arfa. A comunicarlo il presidente del club della Costa Azzurra Jean-Pierre Rivere: "Abbiamo un budget che oscilla fra i 43 e i 45 milioni, non abbiamo i mezzi finanziari per avere Balotelli e Ben Arfa nella stessa squadra". L'esterno offensivo classe 1987 è reduce da una stagione da dimenticare al Paris Saint-Germain. Il suo ingaggio è di 6 milioni di euro.