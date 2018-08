Nizza, Vieira esulta: "Balotelli fa la differenza, contento che resti qui"

© foto di Federico De Luca

È tornato a esprimersi sulla vicenda Balotelli l'allenatore del Nizza Patrick Vieira. L'attaccante classe 1990 sembrava sul punto di partire in estate, ma poi alla fine è rimasto in Costa Azzurra per la gioia del suo mister: "Eravamo alla ricerca di un grande attaccante, ma ora che abbiamo Mario siamo soddisfatti. Lui fa parte di quel gruppo di giocatori capaci di fare la differenza in ogni momento: sembrava volesse partire, poi per fortuna è rimasto e siamo soddisfatti, si sta allenando molto bene". Lo riportano i canali ufficiali del club.