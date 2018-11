© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre all'Everton, anche il West Ham sta valutando il profilo di Samir Nasri per rinforzare la propria rosa. Il centrocampista francese vedrà scadere nei prossimi giorni la squalifica per doping che dura oramai da quasi 18 mesi e potrebbe far ritorno in Premier dopo la lunga esperienza al City.