Non solo Inter e Clasico: tutte le gare che salterà Messi

Dopo la frattura del radio del braccio destro subita contro il Siviglia, Lionel Messi sarà costretto a stare fuori per ben tre settimane. La Pulce dunque non potrà aiutare la squadra in un periodo denso di partite e tornerà probabilmente dopo la pausa di novembre. Pertanto Messi salterà la sfida contro l'Inter al Camp Nou di mercoledì, poi il Clasico in programma domenica prossima e le gare contro Leonesa in Copa del Rey, Rayo Vallecano e Betis in campionato e infine anche la seconda gara contro l'Inter a San Siro.