Non solo Real Madrid su Hermoso: piace anche all'Arsenal

Non c'è solo l'ipotesi Real Madrid per Mario Hermoso, difensore arrivato all'Espanyol proprio dai Blancos. Il Real può esercitare la recompra pagando una cifra di 7,5 milioni, ma sul difensore c'è anche l'Arsenal, secondo Marca. Che in vista di gennaio starebbe addirittura pensando di pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro (la metà della quale andrebbe proprio al Real).