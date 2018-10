Notts County, il sogno senza età di Roy: 94enne a segno sotto la curva

Ha fatto il giro del mondo la storia del tifoso 94enne a segno sotto la curva del Notts County, uno dei cinque club più antichi al mondo (ora nella terza serie inglese) che ha reso possibile il desiderio di Roy. L'anziano - malato da tempo - ha potuto calciare un rigore con la maglia della sua squadra sotto gli occhi dell'intera tifoseria. Un'emozione che ha colpito anche il manager della squadra, l'ex attaccante del Leeds e Liverpool Harry Kewell.

💫 | Here's the moment 94-year-old Roy, who's living with dementia, fulfilled a lifelong dream by scoring a penalty in front of the @AirITLtd Kop on Saturday!#DEMENTIAisAteamGAME pic.twitter.com/XCJe1gyKOL

— Notts County FC (@Official_NCFC) 1 ottobre 2018