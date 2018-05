OL, Aulas: "Il futuro di Fekir dopo i Mondiali. Saremmo felici se restasse"

© foto di Marco Spadavecchia

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato di Nabil Fekir, talento in vetrina dell'OL: "Cerchiamo sempre di venire incontro ai giocatori, li ascoltiamo attentamente. Sapremo di più dopo i Mondiali. Per il momento è del Lione e noi siamo orgogliosi di lui. Liverpool? Non ho incontri in programma. Se Nabil volesse giocare la Champions League al Groupama Stadium (la casa del Lione) ne saremmo ben lieti".