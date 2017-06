OL, Aulas: "Offerta Atletico di 65 mln per Lacazette ma c'è anche l'Arsenal"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Olympique Lione, Jean-Michel Aulas ha parlato ai microfoni de L'Equipe della situazione di Lacazette, attaccante che piace all'Arsenal: "Non intendo cedere Alexandre in fretta, perché c'è sempre la volontà dell'Atletico Madrid di prenderlo a gennaio. Ora vedrò cosa dice Alexander. Stiamo parlando di 50-60 milioni e l'Arsenal è disposto a pagare. Tutti sanno che l'offerta dell'Atletico è di 53 milioni di euro più di 12 milioni di bonus, quindi è di 65 milioni. Tuttavia non sto pensando di cederlo all'Arsenal".