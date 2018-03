Olanda, De Vrij salva la difesa: "C'è stata una buona organizzazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non finisce nel migliore dei modi l'amichevole tra Olanda e Inghilterra, per Stefan de Vrij. Il difensore della Lazio è sceso in campo per tutti i 90 minuti, ma ha dovuto rassegnarsi alla vittoria dei britannici, avanti per 1-0 con la rete di Lingard. Nonostante questo, per il centrale non è tutto da buttare: "Credo che in difesa non sia andata male. C'è stato molta attenzione in allenamento e parecchia comunicazione reciproca. Il fatto di esserci distinti per l'organizzazione è la cosa che salvo dalla partita", le parole riportate da lalaziosiamonoi.it.