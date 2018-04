Olanda, il 6 settembre l'addio di Sneijder alla Nazionale

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 6 settembre, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, Wesley Sneijder darà l'addio alla Nazionale olandese, di cui è recordman di presenze nella storia, in una gara amichevole contro il Perù. "Sono molto contento di questa iniziativa - ha detto l'ex numero 10 interista -. Questo è l'addio che ho sognato, simile a quello di Podolski con la Germania. Dire semplicemente addio, in una partita, con una squadra che mi è cara e in un posto altrettanto caro. Non vedo l'ora sia il 6 settembre".