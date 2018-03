Olanda, Koeman: "Bisogna migliorare, possiamo giocare col 3-4-3"

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha commentato così la sconfitta per 1-0 contro l'Inghilterra: "Stasera ho visto delle buone cose, ma anche tante altre su cui bisogna migliorare. Possiamo giocare con questo sistema di gioco (il 3-4-3, ndr), ma dobbiamo fare di più nel palleggio. Alla fine dei conti stasera abbiamo perso, ma l'Inghilterra non è che abbia creato così tanto in più di noi".