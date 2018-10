Olanda, Koeman: "Cresciuti nella partita, non poteva andare meglio"

Successo rotondo per l'Olanda che ha superato 3-0 la Germania. Il commissario tecnico olandese Ronald Koeman ha parlato ai microfoni di NOS: "La cosa migliore è che alla fine abbiamo vinto 3-0. Non abbiamo iniziato bene lasciando Werner libero di colpire. Ma siamo cresciuti nella partite a siamo passati in vantaggio con un bel corner - riporta Telegraaf -. I centrocampisti si sono dati da fare, ma se c’è una cosa che non dovresti fare contro la Germania è allargarti in campo. Alla fine abbiamo tenuto sotto controllo il match difendendoci bene. Poi è arrivato il raddoppio e il 3-0: non poteva andare meglio".