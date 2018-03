Olanda, Koeman: "Felice soprattutto per il nostro primo tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Olanda, Ronald Koeman, commenta il successo per 3-0 sul Portogallo: "Sono molto contento di come abbiamo giocato il primo tempo. Siamo stati disciplinati, molto bravi tra le linee e abbiamo applicato quello che abbiamo fatto in allenamento". Si tratta del primo successo per il tecnico alla guida degli oranje.