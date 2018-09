Olanda, Koeman: "Sono arrabbiato per non aver sfruttato le occasioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, dopo la sconfitta contro la Francia. "Giochi contro la Francia quindi non puoi aspettarti di avere il controllo per 90 minuti. Sono davvero arrabbiato ora. Abbiamo giocato bene ma ci sono alcuni momenti cruciali nella partita che non sfruttiamo. Per l'1-1 abbiamo avuto la possibilità di Wijnaldum prima del gol di Babel come con Vormer nel finale".