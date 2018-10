Olanda, van Dijk: "La vittoria con la Germania nuovo punto di partenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Olanda, Virgil van Dijk ha parlato dopo la vittoria conquistata contro la Germania: "Abbiamo sofferto a volte, ma alla fine abbiamo vinto 3-0 in una partita ufficiale contro una squadra del calibro della Germania. Sull'1-0 abbiamo spinto per trovare il 2-0, perché sapevamo che se avessimo segnato questo secondo goal, avremmo vinto. Abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato e penso che in generale abbiamo dominato questo match, come abbiamo fatto a volte contro il Portogallo a giugno o contro la Francia. Non so se questa partita servirà come riferimento o sicuramente ci farà rivivere dopo il fallimento della qualificazione per la Coppa del Mondo".