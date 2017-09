Olanda, Van Persie: "Infortunio non grave, sarò in campo fra 3 settimane"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite il proprio profilo Twitter Robin Van Persie ha voluto rettificare le notizie in merito al suo infortunio con l'Olanda. Nelle scorse ore si era parlato di sospetta rottura del legamento crociato: "Scrivo per rettificare le notizie riguardanti il mio infortunio. Al momento, soffro per un lieve infortunio al ginocchio che ha come tempi di recupero circa 3 settimane. Questa è la conclusione dopo accurati esami", il senso del messaggio dell'olandese.