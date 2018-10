Olympique Lione, Genesio: "Ci manca il killer instinct di Mariano in area"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Genesio, allenatore dell'Olympique Lione, è tornato a parlare del suo ex attaccante Mariano Diaz in conferenza stampa: "Se Mariano ci manca? In area di rigore ha un istinto omicida, quindi direi di sì. Anche altri giocatori però ce l'hanno, penso ad esempio al nostro attaccante Moussa Dembelé. Dobbiamo continuare a creare occasioni da rete e provare a sfruttarle". L'attaccante classe '93 è tornato al Real Madrid quest'estate dopo aver segnato ben 21 reti alla sua prima stagione in Francia.