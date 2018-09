Olympique Lione, gli occhi del Fulham su Cornet: costa 20 milioni

“La Juventus ha dimostrato supremazia assoluta. Le altre grandi sembrano un po’ in difficoltà. Mentre le cosiddette provinciali stanno facendo abbastanza bene”. Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri fotografa il campionato di Serie A. Delude, fin qui, la Roma. “Ha avuto qualche...

Corriere della Sera in taglio alto: "Inter effetto Champions"

Corriere di Torino in taglio basso: "Toro-Napoli, pranzo da veterani"

La Nuova Ferrara: "Brusco risveglio per la SPAL"

Corriere di Roma: "Lazio carica contro il Genoa, ma occhio agli ex"

Il Mattino titola: "Svolta Napoli in due mosse"

Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Mertens e Insigne per ritrovare gol"

Juve, Corriere di Torino su Perin: "Il migliore resta in panchina"

Corriere di Roma in taglio alto: "Giallorossi in crisi"

La Gazzetta dello Sport: "Gervinho non stop, Parma mette le ali"

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun, il Fulham avrebbe messo gli occhi su Maxwel Cornet. L'attaccante milita nell'Olympique Lione e ha 21 anni ma soprattutto viene valutato ben 20 milioni di euro.

