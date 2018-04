Olympique Lione, l'ex Juninho Pernambucano verso il ruolo di ds

Possibile ritorno all'Olympique Lione per Juninho Pernambucano. Come riporta RMC, il presidente dei francesi Jean-Michel Aulas avrebbe confermato le trattative in corso con l'ex centrocampista, prima scelta per il ruolo di nuovo direttore sportivo. Juninho sta già lavorando per il Lione, in Brasile, a livello giovanile.