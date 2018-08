Olympique Marsiglia, caccia al portiere: tentativo per Onana dell'Ajax

UFFICIALE: PJANIC RINNOVA CON LA JUVENTUS FINO AL 2023. TORINO, NESSUN CASO IAGO FALQUE. LJAJIC PUO' SALUTARE. INTER, KARAMOH RESTA ALMENO FINO A GENNAIO. REBUS JOAO MARIO. ROMA E LAZIO PRONTE A BLINDARE DZEKO E IMMOBILE. IL PSG IN PRESSING SU RODRIGUEZ DEL MILAN. E' ufficiale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto

Erick Thohir non è più il proprietario del D.C. United

VIDEO - Iniesta, la classe resta intatta: subito gol d'autore in Giappone

Ibra e la squalifica per il no all'All-Star Game: "Ridicolo, ci perdono loro"

MLS, Ashley Cole in gol ma non basta ai Galaxy

Rubio Nu, l'ex interista Gamarra può tornare in campo a 47 anni

New York City, il contratto di Villa non sarà rinnovato: possibile ritiro

USA, l'ex Everton Moyes candidato per il ruolo di commissario tecnico

Ibrahimovic si rifiuta a scendere in campo sul sintetico, Galaxy travolti

Al-Nasr, dal Fenerbahce arriva Giuliano per 11 milioni

L'Olympique Marsiglia è alla ricerca di un attaccante da diverso tempo, ma adesso deve fare i conti anche con una lacuna tra i pali. L'infortunio rimediato da Steve Mandanda contro il Nimes ha creato un buco in porta e adesso - riferisce Sport - i dirigenti provenzali stanno pensando di chiedere all'Ajax André Onana , legato comunque al club di Amsterdam fino al 2021. Un primo sondaggio c'è già stato, resta da capire la volontà degli olandesi di vendere il proprio estremo difensore.

