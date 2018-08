Olympique Marsiglia, domani incontro col Nizza per Balotelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Balotelli, quale futuro? Non è ancora dato sapersi e per lui i tempi non sono strettissimi, visto che in Francia il mercato terminerà il 31 agosto. Intanto per domani è previsto un incontro tra il Nizza e l'Olympique Marsiglia per provare a trovare un'intesa. L'ex Milan è da tempo nel mirino della squadra di Rudi Garcia e questa potrebbe essere la volta buona affinché approdi alla sua corte. A riferirlo è Sky Sport.