OM, Garcia: "La nostra fortuna è affrontare l'Atletico in partita secca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'OM, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro l'Atlético Madrid: "I nostri avversari sono solidi e hanno il miglior record difensivo in Spagna, ma sono pure pericolosi in attacco. Rispettiamo l'Atlético, è una delle grandi di Spagna e ha esperienza. La cosa migliore per noi è affrontarli in una partita secca, perché in 90 minuti può succedere di tutto. 25 anni fa il Marsiglia è stata la prima squadra francese a vincere la Champions League. Ora abbiamo l'occasione di essere la prima a vincere l'Europa League".