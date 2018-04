OM, Garcia: "Salisburgo favorito. Ma noi siamo diversi rispetto ai gironi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Europa League con il Salisburgo: "Domani lo stadio sarà esaurito, i miei dovranno essere efficaci in fase offensiva. Abbiamo preparato la gara giocando sui nostri punti di forza e su quelli deboli dell'avversario, ma non dobbiamo scordarci che c'è anche una partita di ritorno. Loro ci sonoscono e noi li conosciamo (le due squadre erano nello stesso girone, una vittoria del Salisburgo e un pareggio, ndr), speriamo solo di dimostrare che l'OM di aprile è diverso da quello di inizio anno. Per me sono loro i favoriti, ma noi vogliamo dimostrare di essere gli outsider per la finale".