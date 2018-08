OM, Garcia: "Sia al Lille che alla Roma pensavo di restarci per sempre"

Rudi Garcia ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, ma non ha ancora discusso con la dirigenza dell'Olympique Marsiglia per il rinnovo. Ne ha parlato l'allenatore francese ai microfoni di Phocéen, facendo riferimento anche alla sua esperienza alla Roma: "Io faccio il mio mestiere nella stessa maniera ovunque io sia. Sono andato al Lille e ho pensato di restari tutta la mia carriera, poi mi sono mosso verso la Roma e ho pensato la stessa cosa, che ci sarei rimasto per sempre. E adesso spero di restare per sempre all'OM".