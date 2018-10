OM, Rudi Garcia rinnoverà fino al 2021. Con lui anche Zubizarreta

JUVE: TRINCAO NEL MIRINO, IL FUTURO DI MANDZUKIC SOLO A FINE STAGIONE. IDEE JORDI ALBA E KIMPEMBE. MILAN: DAL FLAMENGO CONFERMANO L'AFFARE PAQUETA'. INTER: RINNOVO VICINO PER BROZOVIC, AUSILIO RIPENSA A MALCOM. ROMA: DZEKO VERSO IL PROLUNGAMENTO, CONCORRENZA ALLA JUVE PER DE LIGT....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre

Favilli non si pente: "Sceglierei il Genoa altre mille volte"

La Sampdoria in Nazionale: Praet torna a giocare con il Belgio

Chievo, pochi errori evidenti (non decisivi) sia pro che contro

Serie A, live dai campi - Juventus, gol in amichevole per CR7

La Roma in Nazionale: in gol sia Dzeko che Schick

Juventus, vittoria 2-1 in amichevole con il Chieri: gol di CR7

Gandini: "Roma, due anni bellissimi ma vivevo da separato in casa"

Fiorentina, Manchester United in pole per Milenkovic: pronti 60 milioni

Stringara: "Derby incerto. Inter avanti in Champions"

Karamoh: "Al Bordeaux per giocare di più, stessi obiettivi all'Inter"

Ag. Velazquez: "Sfida con Ancelotti uno stimolo. È un riferimento per lui"

Inter, Candreva: "Champions dopo anni di castigo, gioco in un top club"

Ag. Favilli: "Genoa, arriverà suo momento. Piatek non va via a gennaio"

Strootman: "Ho lasciato Roma convinto da Garcia, aveva bisogno di me"

L'Olympique Marsiglia è soddisfatto del lavoro di Rudi Garcia e per questo motivo nei prossimi giorni arriverà il rinnovo dell'ex Roma, che secondo L'Equipe firmerà fino al 2021. Con lui pronto al prolungamento anche il direttore sportivo Andoni Zubizarreta.

