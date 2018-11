OM, Strootman: "Momento complicato. Posso e devo migliorare"

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, il centrocampista dell'OM Kevin Strootman ha parlato del suo ambientamento nella squadra di Rudi Garcia: "So di poter fare meglio, devo farlo. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare come singoli e come squadra. Ho giocato bene in alcune partite e in altre male, come è accaduto anche a Roma in passato. Per noi è un momento complicato e quella di domani è una partita molto complicata. Faremo di tutto per vincere".