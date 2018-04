OM, Thauvin: "Col Salisburgo la gara più importante della mia carriera"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In vista della sfida col Salisburgo, ha parlato l'attaccante dell'Olympique Marsiglia Florian Thauvin: "E' una gara importante, forse la più importante della mia carriera. Proprio per questo non voglio ancora pensarci, sarebbe un errore. Voglio solo riposarmi e arrivare al meglio alla sfida. Il Salisburgo si difende bene, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo segnare. Non vedo l'ora di giocare, l'obiettivo è rendere orgogliosi i nostri tifosi".