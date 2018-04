Pallone d'Oro, gli inglesi non hanno dubbi: deve vincere Salah

Per il pubblico inglese pochi dubbi: Mohamed Salah deve vincere il Pallone d'Oro 2018. Secondo un sondaggio lanciato da Sky Sports l'egiziano, messo in competizione con i soliti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sarebbe il più meritevole del trofeo di France Football, raccogliendo il 64% delle preferenze. CR7 con il 23% è il secondo più votato mentre Messi è fermo a 13%. Chissà che la partita di questa sera fra Bayern e Real Madrid non sposti l'ago della bilancia.