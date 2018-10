PAOK, Lucescu: "Il BATE? Mi aspetto freschezza... In Bielorussia"

Si prepara a sfidare il BATE Borisov, Razvan Lucescu. Il figlio del guru delle panchine rumene è la guida tecnica del PAOK Salonicco e dice che "l'importante è che i ragazzi entrino allo stadio per essere... freschi". La gara si giocherà in Bielorussia e il meteo non promette picchi propriamente estivi. "La formazione? Ho delle idee ma abbiamo un altro giorno per valutare i ragazzi. Giocare più gare di fila è una fatica ma soprattutto a livello psicologico che fisico. Il BATE? Attenzione: hanno organizzazione e mentalità europea".