Paris Saint-Germain, ag. Verratti: "Si susseguono voci che non fanno bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Donato Di Campli ai microfoni di Sky parla di Marco Verratti, obiettivo del mercato del Barcellona: "Si susseguono voci che non fanno bene a nulla. Il Barcellona? Preferisco non parlarne, vogliamo tenere un profilo bassissimo".

su Coulibaly all'Inter: "In questo momento non so nulla. Non sono stato chiamato né dall'Inter né dal Pescara".